Режиссер Лакисов заявил, что российская анимация превзошла западную

Режиссер и основатель студии 3D-анимации Виктор Лакисов заявил, что качество российской анимации давно сравнялось и даже превзошло западных конкурентов. По его словам, в настоящее время создание персонажей для анимационных фильмов стало мировой тенденцией, и отечественные режиссеры в некоторых моментах превосходят зарубежных коллег.

«Мы можем делать также, мы делаем также. Мы делаем это дешевле, с таким же качеством. Нам уже нет смысла брать их за эталон и стремиться к их достижениям», - сказал Лакисов в беседе с Пятым каналом.

Он также добавил, что российские аниматоры становятся самодостаточными. Кроме того, Лакисов отметил вклад в российскую киношколу режиссера Александра Митты, обладающего богатейшим воображением и невероятной фантазией.

«Я с ним общался. Встречались мы, общались, было интересно очень, как он видит, как он придумывает», — поделился Лакисов.

Ранее мы писали, что 90-летний режиссер Александр Митта попал в больницу 12 ноября. Сначала врачи сообщали, что у него обнаружили затрудненное дыхание и высокую температуру. Позже появилась информация о том, что режиссер перенес инсульт. Однако родные Митты рассказали, что речь шла об обострении хронических заболеваний.