Режиссер Константин Богомолов высказался о трудностях артистов-эмигрантов. Об этом сообщает «Российская газета».

Константин Богомолов представил новый проект «Голоса страны» «о человеческом достоинстве». В апреле состоится показ 12 спектаклей, в центре которых окажется человек и его умение преодолевать трудности. Публика высоко оценила проект Константина, однако были и те, кто раскритиковал его. По словам режиссера, группа определенных людей «развязала настоящую травлю», а «некоторые СМИ» поддержали их реакцию. Россияне считали, то многие актеры их предали, приняв участие в «Голосах станы».

«И я очень рад, что они спокойно через эту травлю прошли: пожали плечами и продолжили работать, сделав, как мне кажется, правильные выводы о том, что это за люди, которые устроили на них такую облаву», — высказался Константин.

Режиссер намекнул, что травлю могли устроить артисты-эмигранты, которые столкнулись с трудностями. По мнению Богомолова, им тяжело принять, что после их отъезда «жизнь в стране идет и развивается». Также они не могут осознать, что талантливые и умные люди не разделяют их взглядов.

«Так что собаки лают — караван идет. А вообще подобные вещи закаляют молодого режиссера, потому что он должен быть устойчив и пуленепробиваем», — резюмировал Богомолов.

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