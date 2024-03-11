Константин Богомолов рассказал, почему часто ставит советские пьесы

Известный российский режиссер Константин Богомолов рассказал, почему нередко в своей деятельности обращается к советской драматургии. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Богомолова, советские пьесы являются «огромным материком», который до сих пор не освоен театром. Постановщик уточнил, что советская драматургия взаимодействует с ушедшими бытовыми реалиями, но при этом передает вневременные.

«Мы же работаем с Расином и Корнелем, с древнегреческими текстами — с теми, которые созданы в определенных исторических, эстетических условиях. И они настолько прекрасны, что им не мешает то, что речь идет не о пистолетах, а о шпагах, к примеру», — заявил Богомолов.

Режиссер подчеркнул, что аналогичный подход можно использовать и во время работы с советскими пьесами. Он аргументировал это тем, что в них повествуется о любви, становлении человека и ответственности.

Кроме того, Богомолов отметил, что практически не работает с современной драматургией из-за претензий к ее качеству, а также негативно относится к театру, который сосредотачивается на социальных проблемах.

Ранее певец Сергей Москальков высказался об участии Константина Богомолова в бардовском слете.