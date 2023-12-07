Режиссер Карен Шахназаров отстоял роли Ахеджаковой и Брыльской в «Иронии судьбы»

Режиссер Карен Шахназаров отстоял роли Лии Ахеджаковой и Барбары Брыльской в «Иронии судьбы». Об этом сообщает портал «Абзац».

Ахеджакова и Брыльска сыграли культовые роли в «Иронии судьбы». Несмотря на это, россияне требуют, чтобы актрис вырезали из кинокартины. Также в прессе прозвучали предложения о новом актерском составе. Причиной этого стали провокационные высказывания Ахеджаковой и ее коллеги. Режиссер Карен Шахназаров впервые прокомментировал ситуацию.

По словам деятеля кино, «Ирония судьбы» будет выходить в первозданном варианте. Он возмущен инициативой россиян, которые хотят испортить «хороший фильм».

«Кинолента живет. Никаких намеков на то, чтобы фильм менять, у нас нет. Я считаю, что это — большая глупость», — высказался режиссер.

Также Карен отметил, что высказывания актрис «не имеют значения в мировой истории».

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