85-летняя актриса Лия Ахеджакова попала в больницу

Актриса Лия Ахеджакова попала в больницу. Об этом 85-летняя звезда отечественного кинематографа рассказала лично в телефонном разговоре с пранкером Соряном, притворившимся ради беседы журналистом.

В последнее время Лия Меджидовна буквально пропала из публичного пространства. В крайний раз ее видели в августе на похоронах режиссера Глеба Панфилова. Но и тогда журналистам не удалось с ней поговорить. Супруг же актрисы Владимир Персиянов объяснял, что подобное поведение его жены связано с ее чрезмерной занятостью.

Пообщаться с Ахеджаковой на недавнем стриме решил и популярный в Сети пранкер. Он дозвонился до артистки и спросил у нее, согласится ли она сыграть еще в одном фильме с Барбарой Брыльской. Однако ответ от Лии Меджидовны ждал совершенно неожиданный. Она сообщила, что не может разговаривать, так как находится в больнице.

«Не могу говорить, простите, я у врача в больнице», - заявила артистка.

Отметим, что на момент звонка было около девяти вечера. Пояснять, почему прием у врача в такое позднее время, Ахеджакова не стала. Также она не уточнила, что именно с ней случилось, положив трубку. Не исключено, что таким образом она могла просто уйти от ответа. Именно такого мнения придерживаются пользователи в Сети.

Ранее МВД отказалось возбуждать дело против Лии Ахеджаковой после инцидента в Германии.