Режиссер Кальварский рассказал о приглашении Михаила Ефремова сняться в кино
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Режиссер Кальварский рассказал о приглашении Михаила Ефремова сняться в кино. Об этом сообщает aif.ru.
Режиссер Сергей Кальварский признался, что обсуждал с Михаилом Ефремовым возможную работу в кино, пока тот еще был в СИЗО. По словам режиссера, они общались через письма.
«Мы говорили об этом с ним не только, когда он вышел из мест не столь отдаленных. Мы обсуждали это и через ФСИН-письмо. Мы много лет дружим, я считаю его большим русским артистом. Очень хочу, чтобы он сыграл в моем проекте», — рассказал он.
Кальварский добавил, что надеется вскоре снять в своем фильме Ефремова. Сейчас он поддерживает общение с освободившимся актером.
«Мы с ним в контакте. Я очень рассчитываю, что очень скоро смогу пригласить его в определенный проект», — заявил он.
Ранее мы писали о том, что председатель «Зова народа» предложил Ефремову отдать часть гонорара на нужды СВО.