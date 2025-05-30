«Достойный поступок»: куда Ефремову предложили отдать первый гонорар

Сергей Зайцев, председатель движения «Зов народа», выступил с инициативой к актеру Михаилу Ефремову. Общественный деятель предложил артисту, недавно освободившемуся из колонии, часть своего первого после заключения гонорара в 13 миллионов рублей направить на нужды специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает NEWS.ru.

Мужчина отметил, что окончательное решение остается за артистом. Он напомнил о том, как важно помогать бойцам.

«Помощь СВО — это порыв души и патриотизма граждан, где поддержка осуществляется добровольно. Поэтому помогать или нет — это уже должно быть его решением, тем более что он и так уже понес ответственность, отбыв срок в колонии. Но если он это сделает, это будет достойный поступок, а помощь для фронта нужна всегда, — поделился мнением Зайцев.

Напомним, что Ефремов, завершивший отбывание наказания в белгородской колонии, возвращается к профессиональной деятельности. По данным СМИ, актер уже подписал контракт на съемки с гонораром в 13 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что директор Ефремова ответила на информацию о возвращении актера к съемкам.