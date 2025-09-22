Режиссер Иван Толстой заявил, что не любит сниматься в фильмах жены Стаси

Режиссер Иван Толстой и его супруга Стася представили свой новый совместный фильм «Семейное счастье». Однако, как выяснилось, работать вместе им оказалось не так-то просто.

В интервью журналу «Атмосфера» Иван честно признался, что ему некомфортно, когда жена руководит им на съемочной площадке. Хотя он снялся всего в одной сцене, этого хватило, чтобы сделать вывод.

«Чтобы сохранить хорошие отношения в семье, я предпочитаю разделять работу и личную жизнь. Дом — это одно, а съемки — совсем другое», — цитирует Толстого WomanHit.ru.

При этом он отметил, что противоположная ситуация его совсем не смущает. Когда режиссером был он сам, а Стася играла в его фильме, никаких проблем не возникало.

А вот его жена, Стася Толстая, думает иначе. Она уверена, что совместные проекты должны продолжаться. Для нее муж — настоящий «счастливый талисман», и она хочет, чтобы он хотя бы в небольших ролях появлялся в ее картинах.

