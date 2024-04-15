«Тонко чувствует музыку»: Саша Савельева заявила, что ее благословила Пугачева

Певица Саша Савельева рассказала о благословении Аллы Пугачевой. Оказалось, что после концерта Кристины Орбакайте, Примадонна обратилась к экс-участнице группы «Фабрика» с теплыми словами. Об этом она сообщила в соцсетях.

Савельева побывала на юбилее у дочери Пугачевой, Кристины Орбакайте. Она была там не одна, а с мужем Кириллом Сафоновым. Несмотря на то, что это случилось несколько лет назад, девушка хорошо запомнила этот день.

Молодая исполнительница отметила, что тогда хорошо выступила и даже сорвала «оглушительные аплодисменты». Ее талант отметила Алла Борисовна, которая сидела за столиком. Пара сама подошла к ней.

«Я услышала: «Саша, ты так хорошо выступила, спела! Просто молодец, мне очень понравилось». Это было такой мощной мотивацией для меня — слышать такой отзыв от артиста, который так тонко чувствует музыку, лирику, мир. Восприняла те слова как благословение», – призналась Савельева.

Блондинка говорит, что после таких слов шла по своему творческому пути окрыленной. Она поздравила Аллу Борисовну с днем рождения в соцсетях.

Напомним, что экс-участница группы «Фабрика» вышла замуж за актера Кирилла Сафонова в 2010 году. Через девять лет у супругов родился сын, которому они дали имя Леон. Звезда признавалась, что малыш появился раньше своего срока, и врачи буквально спасали ребенка. После этого женщине даже потребовалась психологическая помощь.

Ранее мы писали о том, что певица Лолита Милявская вспомнила об обиде на Аллу Пугачеву и сравнении с покойной собачкой. Артистка высказалась об этом в интервью журналистке Ксении Собчак.