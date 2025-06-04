Режиссер Германика назвала актрису Синицыну серой бездарной мышью. Об этом стало известно из соцсетей.

Валерия Гай Германика отреагировала на заявление 30-летней Софьи Синицыной, которая назвала пробы в один из проектов режиссера самыми ужасными в ее жизни.

Германика заявила, что не помнит, чтобы Синицына участвовала в какой-либо из ее картин.

«Я первый раз слышу это имя и мой кастинг директор тоже. Сейчас Аня Носуль наберет агенту Синицыной и спросит, когда и куда она пробовалась у нас. Мы реально не помним», — рассказала она.

При этом режиссер прошлась по самой актрисе и ее таланту.

«А вообще если ты серая бездарная мышь, то любой кастинг в драме для тебя будет адом. Софья, проходите мой актерский бот, чтобы вас замечали не только по скандалам связанным с громкими именами», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Валерия Гай Германика впервые вышла в свет после конфликта с Дианой Арбениной.