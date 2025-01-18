«Моя Поля страдала и чуть не умерла»: телеведущая Дана Борисова едва не потеряла дочь

Телеведущая Дана Борисова откровенно рассказала о непростых отношениях с 17-летней дочерью. В беседе с «Общественной службой новостей» актриса заявила, что в переходном возрасте Полина часто манипулировала ею, а однажды чуть не лишилась жизни.

По признанию Даны Борисовой, переходный возраст дочери сильно отразился на поведении Полины и их отношениях. Особенно непростыми были последние три года. Тогда между ними часто случались скандалы, и телеведущая даже боялась за жизнь наследницы.

«У нас были такие скандалы, она постоянно меня провоцировала и манипулировала. Обещала покончить с собой», — призналась Дана Борисова.

Артистка объяснила, что во многом на психическое состояние дочери повлиял переезд из Лондона, где она училась несколько лет, в Москву. Как оказалось, Полина была категорически против такого шага.

«Поля вернулась и начались просто адские дни. Каждый день мы с ней ругались, она хотела вернуться в свою британскую школу, выезды из страны были закрыты, учиться в обычной школе она не желала, я ее силой заставляла сесть за уроки. Я натерпелась от нее», — поделилась актриса.

Даны Борисова призналась, что ситуация с Полиной однажды чуть не привела к летальному исходу. Лишь благодаря долгой совместной работе и психологам знаменитости и ее дочери удалось решить проблему.

«Есть такое понятие, как селфхарм. <…> Моя Поля тоже от этого страдала и однажды чуть не умерла. Только благодаря помощи психологов мы наконец-то избавились от этого», — заявила телеведущая.

Артистке и девушке удалось наладить отношения. Теперь они видятся редко, поскольку Полина живет и учится в Южной Корее, но «успевают соскучиться».

Ранее сообщалось о том, что Дана Борисова заговорила о беременности 17-летней дочери.