Режиссер фестиваля назвал связанную с убийством Листьева причину неучастия Пугачевой в празднике желтых цветов

Певица Алла Пугачева перестала участвовать в празднике желтых цветов, который сама придумала в юности, после убийства журналиста Влада Листьева. Об этом рассказал режиссер фестиваля «АLLA MUSIC FEST» Дмитрий Соловьев.

Он напомнил, что певица многие годы ходила по Тверской с друзьями и поклонниками и раздавала желтые цветы, радуя людей. Выбирали тех, кто шел с грустными лицами, прохожие тут же начинали улыбаться.

Праздник обычно проходил в первое воскресенье весны.

«Я как - то спросил у Аллы Борисовны, не хочет ли она с нами пройти по Тверской на следующий год. «Нет, - сказала она, - после того как Влада Листьева убили в 95 году я прекратила это делать», - привел Соловьев слова Пугачевой в разговоре с PROZVEZD.

По словам режиссера фестиваля, в 2024 году праздник проходил в рамках проекта «Пугачевская весна».

Соловьев рассказал, что с 2019 года знаком с Пугачевой. Они встретились на выступлении артистки в Минске.

«Она нас пригласила за кулисы», - поделился Соловьев.

Ранее сообщалось, что Пугачева готова сдавать квартиру в Москве за 350 тыс. рублей. Недвижимость расположена на Тверской-Ямской, ее стоимость – 90 млн рублей. Собственницей значится певица Кристина Орбакайте. Год в четырехкомнатной квартире проживала филиппинка.