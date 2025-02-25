Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал, что скоро получит российское гражданство. В беседе с ТАСС он поделился своими мыслями на этот счет.

«Все будет. Я думаю, что это будет скоро. Но точно сказать не могу», – высказался он.

Напомним, что в конце марта 2024 года режиссер заявил о желании получить российское гражданство. Он подчеркнул, что уже тогда фактически ощущал себя гражданином России.

«Я и так гражданин России, потому что я ее очень люблю. А вообще я гражданин мира, а России особенно», – говорил он в беседе с ТАСС.

В ноябре участники общественного движения «Ветераны России» написали письмо президенту с просьбой рассмотреть возможность выдачи гражданства России. Они отметили заслуги режиссера в популяризации русской культуры за рубежом.

Ранее мы писали о том, что Эмир Кустурица рассказал о своем автобиографическом фильме «Как я не снял „Преступление и наказание“». Он заявил, что в съемках примет участие актер Юра Борисов.