Российский режиссер Егор Кончаловский признался, что отказался переезжать в Голливуд после окончания обучения в Кембридже и Оксфорде, так как решил не обманывать себя.

«Я решил, что просто не хочу себя обманывать. Как окончил, в тот же день поехал обратно в Россию. Я никогда не менял гражданство, никогда у меня не было вида на жительство», — сказал Кончаловский в YouTube шоу Елены Ханги.

При этом режиссер подчеркнул, что восемь лет прожил за границей и даже научился думать по-английски. Как отметил Кончаловский, однажды ему даже предлагали жениться на гражданке Франции, чтобы закрепиться в Европе, но он отказался.

«Когда я переехал в Париж, чтобы учиться, она захотела продолжить общение, а мне все, что отдаляло от советской России, было неприятно. Я не стал жениться», — разоткровенничался режиссер.

При этом он добавил, что не любит Запад, но не стал скрывать, что с удовольствием съездил бы в Лондон. Кончаловский посетовал, что сейчас его, наверное, уже не пустят в Великобританию.

Ранее российский режиссер Андрей Кончаловский высказался на тему обвинений США в «недемократичных выборах» в России. Кинематографист призвал игнорировать критику Вашингтона и отметил, что высокие результаты Владимира Путина на президентских выборах в РФ связаны с выходом государства на определенный курс развития.