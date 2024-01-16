Режиссер Светлана Дружинина заявила, что спасла Сергея Жигунова от службы

Режиссер Светлана Дружинина рассказала, как спасла актера Сергея Жигунова от службы в Афганистане. По ее словам, звезда «Моей прекрасной няни» прятался от призыва, и ей пришлось за него просить. Об этом она сообщила в интервью изданию PROZVEZD.

В молодости Жигунов, как и все военнообязанные мужчины, должен был пройти подготовку. Причем, по слухам, его собирались направить в Афганистан. Этого артист совершенно не хотел, поэтому вмешиваться пришлось Дружининой. Режиссер рассказала, что спасла актера. Она лично ходила к министру обороны и просила, чтобы Сергея не отправляли за границу.

В итоге Светлане Дружининой удалось добиться того, чтобы актера направили в конный полк. Там он мог и служить, и говориться к съемкам фильма.

«Он никуда не хотел идти — ни в какую армию. Пусть не врет. Он прятался от призыва. <…> Я добилась, чтобы он стал служить в Алабино и снимался в гардемаринах», - заявила постановщик.

Ранее Сергей Жигунов раскритиковал перезапуск «Гардемаринов». По его мнению, нужно уметь «вовремя остановиться».