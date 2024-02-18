Режиссер «Брата 3» запустил новость о съемке новой части фильма в жанре хоррор. Об этом пишет Kp.ru.

Режиссер Валерий Переверзев, который снял фильм под названием «Брат 3», намерен снять новое кино — «Брат 4». О начале открытого кастинга он объявил в своих соцсетях.

«Объявляется кастинг актеров на главные роли и роли второго плана в полнометражный художественный фильм „Брат 4“ (является продолжением предыдущего фильма)», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что съемки новой части «Брата» пройдут в России и у подножья горы Фудзи в Токио.

«Жанр данной картины — хоррор», — написано в объявлении о начале кастинга.

Напомним, «Брат 3» Переверзева столкнулся с критикой зрителей из-за названия, отсылающего к популярным фильмам Андрея Балабанова. Стоит отметить, что никакого отношения к оригинальным фильмам, история, показанная в «Брате 3», не имеет.

Ранее мы писали о том, что рэпер Птаха рассказал о съемках в фильме «Брат 3».