«Мандраж лютый»: рэпер Птаха рассказал о съемках в фильме «Брат 3»

Рэпер Птаха рассказал, что сыграл роль бандита в фильме «Брат 3», об этом сообщает WomanHit.ru.

Рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, дал большое интервью журналистам. Он поделился своими воспоминаниями о трудном детстве и рассказал, каково ему было сниматься в фильме «Брат 3».

По словам рэпера, несмотря на регулярные съемки в кино и сериалах, он пока не готов поменять профиль деятельности.

«То, что меня приглашают иногда в кино, мне очень приятно и я всегда открыт таким предложениям. Еще "Брат 3" выходит, и надеюсь, людям понравится моя актерская игра. Стать только актером я пока не готов. Все-таки я музыкант, в первую очередь», - объяснил он.

Птаха рассказал, что сыграл в новой картине бандита. При этом он подчеркнул, что фильм не имеет никакого отношения к истории двух предыдущих картин режиссера Балабанова.

«В фильме я играю бандита, такого немножко странного. Роль далась мне легко, потому что я видел таких персонажей за свою жизнь не один раз. Они все мертвы в основном, такие долго не живут. Да, мандраж лютый у всей команды. Это большая ответственность», - рассказал рэпер.

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