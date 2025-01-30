Режиссер Бортко заявил о готовности заменить ушедшего из «Ленфильма» Бондарчука. Об этом сообщает Абзац.

Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров «Ленфильма» в декабре 2024 года. По словам представителей режиссера, такое решение он принял из-за роста задач в Art Pictures Studio и «НМГ студии», где также работает Бондарчук.

Однако другие источники сообщали, что режиссер покинул пост из-за затяжных экономических проблем студии. «Ленфильм» имеет непогашенную задолженность в размере более 100 миллионов рублей и активные судебные разбирательства.

На место Федора Бондарчука готов прийти другой режиссер — Владимир Бортко.

«Я мог бы возглавить [«Ленфильм», — прим. ред.]. Если я её возглавлю, то прекрасная [судьба будет, — прим. ред.], если нет, то не знаю», — заявил он.

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