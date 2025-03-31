Режиссер Беркович* поставит в колонии пьесу про Великую Отечественную войну

Режиссер Евгения Беркович* намерена поставить в колонии, где она отбывает наказание, приуроченный ко Дню Победы спектакль. К таким выводам пришла Kp.ru.

Поводом для рассуждений стал пост опубликованный в социальных сетях Беркович.

«Прошу, напишите мне любые истории (личные рассказы ваших бабушек-дедушек-мам-тёть и т. д. про жизнь во время войны в тылу, в эвакуации (не на фронте). Частных маленьких рассказов про быт, жизнь, как ждали, ели, работали, выживали, ехали в поездах, меняли полотенца на хлеб, что угодно… и ещё, какие песни пели. Именно тех лет, не позже написанные на тему, а вот т. е. Спасибо вам!», — написала женщина.

Напомним — Беркович* и драматург Светлана Петрийчук* были осуждены за «оправдание терроризма» после постановки пьесы «Финист — ясный сокол». Как сообщали некоторые СМИ, экспертиза текста, подтвердившая обоснованность обвинений, была проведена Романом Силантьевым — основателем т.н. «деструктологии», которую многие авторитетные исследователи считают лженаукой.

Ранее мы писали о том, что победительницу «Битвы экстрасенсов» Джулию Ванг обвинили в причастности к терроризму.

внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов