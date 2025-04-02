Режиссер Астрахан объяснил, куда пропала с экранов актриса Ольга Понизова

Актриса Ольга Понизова обрела широкую популярность после съемок в фильме режиссера Дмитрия Астрахана «Все будет хорошо!» Однако после личной трагедии она перестала появляться на экране. Кинодел рассказал aif.ru, что происходит со звездой его картины сейчас.

Понизова в 2015 году потеряла единственного сына. Сложная жизненная ситуация отразилась на актрисе. Она исчезла из публичного пространства и почти не идет ни с кем на контакт. Астрахан по этой причине мало знает о жизни Ольги. Он хотел бы больше общаться с ней, но не имеет такой возможности.

«Вы знаете, я с ней не общаюсь. Но не потому, что не хочу. В ее жизни случились события, из-за которых она теперь нелегко идет на контакт. Она ведет довольно замкнутый образ жизни. Я не очень знаю, что с ней. Думаю, что это связано со смертью сына», — рассказал журналистам Астрахан.

Ранее пропавшая со сцены певица Татьяна Овсиенко рассказала о своей жизни. Про звезду ходили слухи, что она злоупотребляет спиртным.