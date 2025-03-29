Пропавшая со сцены Татьяна Овсиенко впервые рассказала о своей жизни после слухов об алкоголизме

Пропавшая со сцены певица Татьяна Овсиенко впервые за долгое время откровенно рассказала о своей жизни в последние годы. В новом выпуске программы «Малахов» на канале «Россия 1» артистка ответила на распространившиеся о ней слухи и сделала неожиданное заявление о родах.

Исполнительница хита «Дальнобойщик» внезапно пропала со сцены в 2024 году, а затем появилась в неузнаваемом виде на концерте в Краснодаре. После этого появились слухи, что изменения во внешности Татьяны Овсиенко связаны с ее алкоголизмом. Певица не раз опровергала эту информацию, а теперь в эфире программы «Малахов» раскрыла правду о своей жизни.

Судя по появившимся в Сети кадрам со съемок, 58-летняя Татьяна Овсиенко заметно помолодела. Многие подозревают артистку в пластике, но та утверждает, что боится хирургического вмешательства во внешность и решила «стареть естественно».

Рассказала певица и об отношениях с отсидевшим в тюрьме бизнесменом Александром Меркуловым. Ходили слухи, что мужчина поднимал руку на возлюбленную, но Татьяна Овсиенко опровергает это.

«Весь день смеялась и продолжаю. Столько внимания к собственной персоне давно не наблюдала. Может, сейчас, дай Бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня — не избитую, живую и здоровую», — делилась артистка.

Татьяна Овсиенко не скрывает, что, несмотря на публичное предложение руки и сердца от избранника в 2017 году, они так и не оформили отношения официально. Более того, певица мечтала снова стать мамой, несмотря на возраст.

«Вы знаете, кто-то в карантин разводится, а кто-то ложится в роддом. У нас ни первого, ни второго не произошло, хотя ребеночка мы очень хотим. Мы верующие люди, стоим в молитвах, очень часто рассуждаем на эту тему. Как Бог даст. Я, конечно, осознаю, сколько мне лет. Саша предлагал суррогатную мать, а мой сын Игорь — взять ребеночка из детского дома. Пока думаем», — признавалась Татьяна Овсиенко.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Овсиенко объяснила, почему не вышла замуж за возлюбленного.