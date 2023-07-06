Режиссер Андрей Кончаловский заявил, что Ширвиндт вызывает у него ненависть и зависть

На днях в Москве состоялось событие, которое собрало все светское общество. Речь идет о престижной кинематографической премии. К слову, мероприятие запомнилось не только своим масштабом проведения, но и инцидентом, произошедшим между режиссерами Андреем Кончаловским и Александром Ширвиндтом.

Ширвиндт стал одним из немногих, кто получил престижную статуэтку в тот вечер. Тогда Кончаловский пригласил на сцену коллегу, чтобы наградить его. Во время своей торжественной речи супруг Юлии Высоцкой признался, что всегда завидовал Александру.

Оказывается, в далеком прошлом мама Кончаловского назвала Ширвиндта «очень талантливым мальчиком». Это привело к тому, что будущий деятель кино испытал неприятные эмоции, в том числе и ревность.

История повторилась много лет спустя, когда Андрей и Александр были студентами. На одном из вступительных испытаний Кончаловский увидел перед собой «высокого красавца». По словам режиссера, в тот момент он «испытал зависть, переходящую в ненависть».

Во время вручения награды Кончаловский заявил, что до сих пор завидует Александру. «Чувство зависти вызывает то, что ты все еще трепыхаешься на сцене», — цитирует The Voice высказывание супруга Высоцкой.

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