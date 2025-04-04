Режиссер Андрей Кончаловский возглавил худсовет в Театре Моссовета

Режиссер Андрей Кончаловский возглавил художественный совет в Театре Моссовета. Новый орган не заменит художественного руководителя, а дополнит его работу, отметил деятель.

Об этом пишет РБК.

По словам Кончаловского, худсовет будет участвовать в формировании репертуара, предлагать режиссеров для новых постановок и решать вопросы, связанные с творческим направлением.

Худруком в Театре Моссовета останется Евгений Марчелли, он тоже вошел в совет. Кончаловский добавил, что участники будут давать экспертную оценку основным решениям театра. В совет вошли профессионалы и опытные артисты, отметил режиссер. Совет будет обновляться ежегодно.

Ранее сообщалось, что Кончаловский с женой Юлией появился на премии «Ника». Оба были в брючных костюмах.