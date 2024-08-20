Младшая дочь Юлии Пересильд Мария дебютировала на красной дорожке в нежном образе

Младшая дочь актрисы Юлии Пересильд Мария дебютировала на красной дорожке. Она появилась на открытии кинофестиваля «Короче» в Калининграде.

О выходе Марии сообщает Peopletalk.

«Короче» - кинофестиваль короткометражного и дебютного кино. Мероприятие собрало как именитых артистов, так и совсем юных.

Юлия Пересильд рассказала, что для Марии этот выход дебютный.

Дочь актрисы выбрала нежный образ: клетчатую блузку с воланами и джинсовую юбку. Волосы были убраны сзади.

Старшая дочь Юлии Анна, рожденная в 2009 году, уже успела сняться в сериале, часто сопровождает маму на красных дорожках. Мария появилась на свет в 2013 году. Отцом девочек является кинорежиссер Алексей Учитель.

Ранее поклонники заявляли, что дочь актрисы Анна одевается не по возрасту. Юлия на это ответила, что у девочки замечательный вкус и она интересуется модой. «Пусть идет своей дорогой», - добавила Пересильд.