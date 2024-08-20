Младшая дочь Юлии Пересильд Мария дебютировала на красной дорожке в нежном образе
Юлия Пересильд с дочерьми (Анна - слева, Мария - справа)
© Starface.ru
Младшая дочь актрисы Юлии Пересильд Мария дебютировала на красной дорожке. Она появилась на открытии кинофестиваля «Короче» в Калининграде.
О выходе Марии сообщает Peopletalk.
«Короче» - кинофестиваль короткометражного и дебютного кино. Мероприятие собрало как именитых артистов, так и совсем юных.
Юлия Пересильд рассказала, что для Марии этот выход дебютный.
Дочь актрисы выбрала нежный образ: клетчатую блузку с воланами и джинсовую юбку. Волосы были убраны сзади.
Старшая дочь Юлии Анна, рожденная в 2009 году, уже успела сняться в сериале, часто сопровождает маму на красных дорожках. Мария появилась на свет в 2013 году. Отцом девочек является кинорежиссер Алексей Учитель.
Ранее поклонники заявляли, что дочь актрисы Анна одевается не по возрасту. Юлия на это ответила, что у девочки замечательный вкус и она интересуется модой. «Пусть идет своей дорогой», - добавила Пересильд.