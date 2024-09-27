Режиссер Александр Стриженов назвал Романа Мадянова мировым явлением. Об этом сообщает NEWS.ru.

Актер и режиссер Александр Стриженов посетил церемонию прощания с коллегой Романом Мадяновым, которая прошла 27 сентября в Подмосковье. Он рассказал журналистам, что Мадянова мало назвать большим русским артистом.

«Он мировое явление. Нас еще, актерскую компанию, связывали разные увлечения, типа рыбалки, иногда охоты. И когда Роман Сергеевич не мог приехать по причине съемок, спектаклей, уже было грустно без него», — рассказал он.

Стриженов добавил, что во время общих застолий с Мадяновым, актер всегда угощал гостей.

«Без 50 граммов „мадяновки“ каждому, без какой-нибудь домашней колбасы, которой он нас угощал. Теперь совсем грустно», — заявил он.

Напомним, Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет 25 сентября. Он долгое время боролся с раком.

Ранее мы писали о том, что Федор Добронравов и Сергей Гармаш пришли на прощание с Романом Мадяновым.