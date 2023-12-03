Режиссер Александр Сокуров рассказал о завершении карьеры, об этом сообщает News.ru.

Знаменитый режиссер планировал выпустить в прокат картину «Сказка», которую он снял в 2023 году. Однако в Министерстве культуры России отказали в выдаче прокатного удостоверения. В ведомстве не назвали конкретную причину отказа, указав на пункт «в иных определенных федеральными законами случаях».

Накануне Ксения Собчак устроила закрытый показ фильма Сокурова среди кинорежиссеров и критиков, а позже заявила, что выложит картину у себя на YouTube-канале.

Впрочем, даже такой вариант не совсем устроил Сокурова. Он заявил, что вынужден закончить карьеру в России из-за запрета на показ фильма.

«Я не работаю над новыми проектами, теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась», - рассказал он.

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