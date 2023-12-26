Режиссер Александр Молочников поддержал Настю Ивлееву после скандальной «голой» вечеринки

Режиссер Александр Молочников поддержал блогера Настю Ивлееву после ее скандальной «голой» вечеринки в Москве. Он не стал ее критиковать, а назвал сильной и смелой.

В личном блоге бывший муж актрисы Екатерины Варнавы решил прокомментировать начавшийся хейт в адрес телеведущей. Александр отметил, что хоть мероприятие и было устроено не вовремя, атаковать за это талантливого человека, а также гостей вечера не стоит. По его словам, Настя подобного не заслужила.

«Даже если сделана несвоевременная глупость, массовая травля и слив остальных участников — это малоприятно», - высказался Молочников.

К слову, после «голой» вечеринки Ивлееву поддержало совсем небольшое количество знаменитостей. Даже участники мероприятия потом выступили против и заявили, что это был перебор.

Напомним, что Настю с Александром связывает давняя дружба, а также совместный проект «Монастырь», в котором телеведущая сыграла главную роль. Впрочем, недавно блогер Наталья Гасанханова раскрыла, что между ними были и иного рода отношения. По ее словам, режиссер встречался с Ивлеевой, но потом они расстались.