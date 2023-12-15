Известная телеведущая раскрыла роман Насти Ивлеевой с бывшим мужем Екатерины Варнавы

Блогер и телеведущая Наталья Гасанханова рассказала о ранее неизвестном романе своей коллеги Насти Ивлеевой. По ее словам, звезда сериала «Монастырь» встречалась с бывшим мужем юмористки Екатерины Варнавы – режиссером Александром Молочниковым.

Вот уже несколько лет Ивлеева мало говорит на публике о личной жизни. После развода с артистом Элджеем она больше не афишировала свои любовные привязанности к кому-либо. Известно, что она принимала участие в реалити-шоу, в котором пыталась найти вторую половинку, но с победителем у нее так ничего и не сложилось. Однако, как оказалось, Настя не была все это время одинока. Гасанханова призналась, что у популярного блогера были чувства к экс-супругу звезды Comedy Woman.

По словам Натальи, когда она напрямую спросила у Ивлеевой, что ее связывало с режиссером, они минут 15 сидели, молчали и улыбались. По реакции телеведущей было понятно, что они не просто дружили.

«После Молочникова у нее никого не было. <…> Но там все всем было понятно. Что ты вряд ли будешь 15 минут сидеть и... дружить. Я знаю, что у них были какие-то отношения», - поделилась блогер в шоу «Злые языки» на RuTube.

Кроме того, Наталья заявила, что Александр Молочников также встречался с моделью Аленой Водонаевой.

Ранее похудевшая на 14 килограммов Настя Ивлеева раскрыла секрет стройности.