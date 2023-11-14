Болезнь и слухи о смерти: как сейчас живет пропавший с экранов Александр Збруев

Журналисты News.ru выяснили, как сейчас живет знаменитый актер Александр Збруев. 85-летний артист давно не появлялся на экране, но выходит на сцену театра «Ленком», где служит уже более 60 лет. В прошлом году в СМИ появлялась информация о болезни и даже смерти знаменитости, что напугало его поклонников.

Александр Збруев родился в 1938 году в Москве. Он является выпускником Щукинского театрального училища, а в 1961 году был принят в состав актерской труппы «Ленкома». Актер был задействован в более чем 30 спектаклях, включая «Гамлет», «Борис Годунов». Также он сыграл в более чем 60 картинах: «Большая перемена», «Два билета на дневной сеанс», «Бедная Саша» и других.

Артист был дважды женат. Обе избранницы мужчины являются актрисами. Второй раз он пошел к алтарю с Людмилой Савельевой, они женаты с 1967 года. В браке у них родилась дочь Наталья. Кроме того, у Збруева есть внебрачная дочь Татьяна от актрисы Елены Шаниной. Она взяла фамилию отца.

В прошлом году в СМИ появилась информация о смерти Александра. Ему пришлось выйти на связь, чтобы опровергнуть слухи.

«Я вам всем отвечаю, что я вас всех очень люблю, что я — тьфу-тьфу — жив, здоров, работаю на полную катушку в любимейшем своем театре», — заявлял актер.

В январе этого года СМИ снова заговорили о проблемах со здоровьем у знаменитости. В его дом действительно вызывали скорую помощь. Александр рассказал, что он почувствовал сильные боли в груди, а верхний показатель артериального давления достиг 190 единиц. Медики приехали, но госпитализации не понадобилось.

Збруев до сих пор выходит на сцену любимого театра, а вот в кино появлялся в последний раз четыре года назад. Он сыграл роль в сериале «Содержанки». Сейчас актера можно увидеть в спектаклях «Женитьба», «Вишневый сад» и «Ва-банк».

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