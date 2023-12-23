Режиссер Афончиков назвал Пугачеву «никакой певицей» и рассказал, как она стала популярна

Театральный режиссер Игорь Афончиков назвал уехавшую из России Аллу Пугачеву «никакой певицей», которая стала популярна благодаря случаю на сцене.

«Она была достаточно средней и никакой певицей. У нее были задатки, но никак не могли раскрыться. Однажды она вышла на сцену петь «Арлекино» в новых туфлях на 12-сантиметровом каблуке, австрийская шпилька, которые стоили на те деньги 120 рублей. Это очень дорого, вся зарплата. Во время выступления ее каблук застрял в щели, и на протяжении всей песни она пыталась достать этот каблук», - приводит слова Афончикова портал Sport24.

Он отметил, что в итоге зрителям неординарный номер очень понравился, и они еще 20 минут аплодировали Пугачевой и вызывали ее на бис. По мнению режиссера, успех случился только благодаря тому, что трагизм с туфлями совпал с песней.

«После этого она поняла, чего хотят люди, когда она на сцене. Ей этот случай помог раскрыться и стать той артисткой, которой она сейчас является», — сказал Афончиков.

Ранее журналист и писатель Евгений Додолев, близкий друг покойного музыканта Александра Градского, рассказал, что весной 2020 года у них зашел разговор о певице Алле Пугачевой. Он признался, что композитор называл голос Примадонны очень «противным».