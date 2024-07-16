«Режим „пофигизма“ — путь к счастливой жизни»: Анастасия Решетова раскрыла, как справляется с тревогой

Недавно модель Анастасия Решетова оказалась втянута в скандал с разводом певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова после 18 лет брака. На девушку обрушилась волна критики после слухов о том, что именно она стала разлучницей пары. Экс-возлюбленная рэпера Тимати вышла на связь с подписчиками в соцсети и рассказала, как справляется с волной хейта и тревогой в непростой период жизни.

Анастасия Решетова не стала комментировать скандал с разводом Алсу, но раскрыла, как реагирует на негатив в свою сторону. Модель призналась, что после прохождения через «американские горки» в отношениях с людьми научилась спокойнее воспринимать все происходящее и меньше тревожиться.

«Я была тревожным человеком. Сейчас — в меньшей степени. После коммуникации с людьми абьюзивного и токсичного типа и нахождении в ряду эмоционально сложных турбулентных ситуаций я пришла к более ровному состоянию и научилась спокойнее реагировать на жизнь. Надо было пройти американские горки, чтобы достичь состояния, когда твоя психика больше в них не нуждается», — поделилась Анастасия Решетова.

По мнению модели, секрет спокойной и счастливой жизни заключается в игнорировании всего негатива вокруг.

«Режим „великого пофигизма“ — это верный путь к счастливой жизни», — заявила экс-возлюбленная Тимати.

Напомним, Алсу и Ян Абрамов состояли в браке с 2006 года, у них трое детей. Однако в конце мая певица внезапно объявила о разводе с мужем. По слухам, причиной разрыва стали многочисленные измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц пары назвали Анастасию Решетову. Позднее Алсу подтвердила причастность модели к этому, назвав ее «девушкой с низкой социальной ответственностью». Сама «разлучница» пока никак не комментировала напрямую обвинения в свой адрес, но ранее утверждала, что не вступает в отношения с женатыми мужчинами.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Решетова намекнула, что не была с Яном Абрамовым из-за разницы в возрасте.