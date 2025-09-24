«Ревнушка моя»: Бузова и Киркоров после скандала с поцелуем вновь появились вместе

Поющая телеведущая Ольга Бузова и Филипп Киркоров заинтриговали новым видеороликом, на кадрах которого обнимаются и намекают на совместную песню.

«Главная ведущая пара страны… но у тебя другая парочка», - внезапно произнес Киркоров, тут же добавив, что «ведущая программ».

При этом Ольга, крепко прижимаясь к исполнителю хита «Цвет настроения синий», добавила, что их песенка еще не спета. «Давай петь нашу песню, наши люди ждут нашу песню», - произнесла Бузова.

При этом в личном блоге артистка оставила подпись: «Ревнушка моя».

Напомним, на сольном концерте Димы Билана Филипп Киркоров и Ольга Бузова позволили себе проявление чувств на публике и продемонстрировали нечто похожее на поцелуй. При этом Бузова без стеснения положила пальцы в рот Киркорову. Многие осудили такое поведение знаменитостей, посчитав его неприемлемым в обществе.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал лишить исполнителя хита «Зайка моя» концертов в стране, а Бузову назвал «фриком».