«Это нам с Владом очень помогает»: Регина Тодоренко раскрыла формулу по спасению брака

Телеведущая Регина Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым уже шесть лет. Порой между супругами возникает недопонимание, которое они стараются нивелировать с помощью воспоминаний. Звездная пара осознает, что «играет в одной команде», передает Пятый канал.

Регина рассказала журналистам, как ей и ее мужу удается спасать брак во время кризисных ситуацией. По словам телеведущей, они воспоминают о единстве, после чего конфликт исчерпывает себя из-за отсутствия противоборствующих сторон.

«Ели вы чувствуете, что вот-вот надвигается цунами конфликта, надо вспомнить, что вы вместе, в одной команде, а не друг против друга. И это нам с Владом очень помогает. Мы вспоминаем, что играем на одном поле, в одной команде, а не друг против друга. Тогда конфликт нивелируется», — рассказала Тодоренко.

Ранее экс-резидент Comedy Club Гарик Мартиросян высмеял Регину в новом выпуске шоу «Маска». Ему показались странными вопросы телеведущей к участникам.