«Ревность была еще какая»: Гармаш честно рассказал о конфликте детей

Сергей Гармаш в этом году празднует 41-летие со дня свадьбы с Инной Тимофеевой. Будущие супруги познакомились во время учебы в Школе-студии МХАТ и с тех пор не расставались. В дальнейшем они стали родителями дочери Дарьи и сына Ивана. Долгое время дети актера не могли найти общий язык из-за большой разницы в возрасте.

Дочь Дарья родилась у Сергея и Инны, когда они еще были молодыми. Молодые актеры тогда только начали строить карьеру и жили в коммунальной квартире.

Сын Иван появился у звезды фильма «Чебурашка» в более осознанном возрасте, когда ему «стукнуло» 48 лет. Гармаш следил за беременной женой, чтобы она лишний раз не перегружалась, слушала классическую музыку. Малыш, по словам актера, «снял с них возраст», супруги почувствовали себя гораздо моложе.

Дарья отнеслась к рождению брата с ревностью, ведь ей на тот момент было уже 18 лет. Естественно, все внимание отца и матери переключилось на маленького Ивана.

«Ревность была еще какая. Ваня полмира объездил, а Даша в Херсоне только была. И в этом смысле ревность, и в том плане, что она выросла в коммуналке. У нее было другое детство», — рассказал народный артист в интервью Надежде Стрелец.

Брат с сестрой не могли долгое время найти общий язык, несмотря на постоянные попытки актера помочь им подружиться. Но в этом году все изменилось. Иван и Дарья установили контакт друг с другом, и звездный родитель очень рад этому событию.

Ранее артист объяснил, что съемки в рекламе помогли ему заработать приличную сумму.