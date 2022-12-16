«Очень много гадостей»: публика не оценила 34-летнего жениха Булановой

Совсем недавно стало известно о том, что в жизни 53-летней Татьяны Булановой происходят большие перемены. Так, артистка получила предложение руки и сердца от своего молодого возлюбленного. Ее избранником является 34-летний Валерий Руднев. Большая разница в возрасте не стала препятствием для их любви, зато пара столкнулась с другой трудностью. В новом интервью для «Вечерней Москвы» певица откровенно рассказала о травле ее жениха.

Буланова призналась: ежедневно на Валерия обрушивается большой поток хейта. Мужчина не привык к такому повышенному вниманию, поэтому он с трудом справляется с происходящим. «Валере неприятно! Ему не очень хочется читать небылицы про себя. Я и о себе тоже чего только не насмотрелась. Но что поделать, это — обратная сторона популярности», — пожаловалась Татьяна.

К слову, певица не стала раскрывать всех семейных тайн. Тем не менее Буланова добавила: ее чувства настолько сильны, что она впервые согласилась взять фамилию будущего мужа.

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