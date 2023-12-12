Ресторан Тимати и Егора Крида Gucci Cafe в Москве закрылся навсегда, об этом сообщает StarHit.

В апреле 2023 года музыканты открыли совместный проект под названием Gucci Cafe. Ресторан знаменитостей открылся с большим скандалом - название вызвало много вопросов у правообладателей модного дома Gucci, которые были не в курсе использования их названия.

Впрочем, это не помешало знаменитостям поменять название на зеркальное Efac Iccug.

Как сообщают журналисты, проработав всего 9 месяцев, ресторан на Новом Арбате закрывается навсегда. «Страсти» связались по указанному телефону для бронирования столика, однако оператор сообщил, что бронь невозможна.

«По техническим причинам ресторан не работает», - рассказали на том конце провода.

Отметим, что официальный сайт ресторана также не работает.

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