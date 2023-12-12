«Пусть хватит сил выстоять и идти дальше»: Вера Брежнева высказалась после развода и потери бизнеса в РФ

Уехавшая из России певица Вера Брежнева после развода с продюсером Константином Меладзе переживает не самые лучшие времена. Бывший муж лишил артистку прав на исполнение написанных им песен. Кроме того, она лишилась бизнеса в России.

Несмотря на сложности, Брежнева пытается гастролировать по Европе и странам СНГ и продавать косметику под своим брендом на Украине. При этом в ее соцсетях появился пост, явно указывающий на тяжелое моральное состояние.

«Пусть хватит сил не впускать в себя ненависть. Пусть хватит сил выстоять и идти дальше», – приводит слова Брежневой Утро.ру.

Она также выразила надежду, что сможет справиться и жить свою жизнь, даже если это не нравится другим.

Ранее мы писали, что 41-летняя Брежнева потеряла последний бизнес в РФ из-за долгов. Речь идет о магазине женской одежды, которым владела артистка вместе с дизайнером Ханной Хмелевой в Санкт-Петербурге. В октябре этого года счета Хмелевой арестовали из-за налоговых недоимок. Партнерша Брежневой обратилась к юристам, чтобы решить вопрос с брендом. Она открыла свое ИП, хотя бренд одежды остался прежним. ООО Брежневой при этом закрыли из-за долгов.