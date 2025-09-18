Николай Басков пошутил на тему балета Татьяны Булановой

Певец Николай Басков высказался о балете Татьяны Булановой. Это случилось на съемках шоу «Ну-ка, все вместе!». Об этом сообщает «7Дней.ru».

Напомним, что танцоры исполнительницы хита «Один день» привлекли внимание на недавнем концерте. Их танец назвали «энергосберегающим», а движения начали повторять в соцсетях. К флешмобу присоединились даже коллеги по шоу-бизнесу.

Николай Басков нашел повод, чтобы высказаться на эту тему. Он прокомментировал номер певицы Жасмин. Она откроет новый выпуск шоу с хитом «Головоломка».

Жасмин вышла на сцену с балетом из шести человека, были и бэк-вокалистки. Сотня подпевала артистке, а в конце все одарили ее аплодисментами. Басков не удержался и пошутил на тему подтанцовки.

«Наш потрясающий выпуск открыла заслуженная артистка России, певица и просто красавица Жасмин! Конечно, твой балет чуть-чуть повыше уровня Тани Булановой, но мы живем в полном ритме и есть куда расти», – пошутил Николай на сцене.

Певица ответила ведущему и поддержала его настроение.

«Намного повыше, да!» – сказала она.

