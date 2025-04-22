Ресторан Ксении Собчак задолжал налоговой больше миллиона рублей

Ресторан, соучредителем которого является журналистка Ксения Собчак, накопил долг перед налоговой. Его размер превысил миллион рублей.

Об этом узнал Telegram-канал «Звездач».

По его информации, ООО «ФИШ» должен ФНС 1,3 млн рублей. Сама Собчак сейчас находится в Африке, путешествует с сыном.

Как писал Kp.ru, доля ведущей в ООО «ФИШ» составляет 5%. При этом в 2024 году заведение увеличило выручку до 401 млн рублей, еще год назад показатель составлял 235 млн. Прибыль составила 58 млн, а в 2023 году у заведения были убытки на 6,6 млн.

Ранее сообщалось, что юморист Сергей Светлаков заработал на бизнесе почти 1 млрд рублей. Его компания занимается производством фильмов и программ.