Опубликовано 22 апреля 2025, 14:221 мин.
Ресторан Ксении Собчак задолжал налоговой больше миллиона рублей
«Звездач»: ресторан Ксении Собчак задолжал налоговой 1,3 млн рублей.
© Komsomolskaya Pravda/East News
Ресторан, соучредителем которого является журналистка Ксения Собчак, накопил долг перед налоговой. Его размер превысил миллион рублей.
Об этом узнал Telegram-канал «Звездач».
По его информации, ООО «ФИШ» должен ФНС 1,3 млн рублей. Сама Собчак сейчас находится в Африке, путешествует с сыном.
Как писал Kp.ru, доля ведущей в ООО «ФИШ» составляет 5%. При этом в 2024 году заведение увеличило выручку до 401 млн рублей, еще год назад показатель составлял 235 млн. Прибыль составила 58 млн, а в 2023 году у заведения были убытки на 6,6 млн.
Ранее сообщалось, что юморист Сергей Светлаков заработал на бизнесе почти 1 млрд рублей. Его компания занимается производством фильмов и программ.