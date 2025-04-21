Сергей Светлаков заработал на своем бизнесе почти 1 млрд рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Сергей Светлаков является руководителем и единственным учредителем ООО «Студия Свердловск». Компания занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Согласно открытым данным, за 2024 год организация заработала рекордную прибыль за все время работы - 955 миллионов рублей. При этом чистая прибыль компании составила 34,6 миллионов рублей.

В 2023 году компания заработала 254 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 2,2 миллиона рублей.

Отметим, что организация Светлакова не имеет задолженностей по налогам и активных судебных разбирательств.

Ранее мы писали о том, что продюсерский центр Анны Asti принес певице почти 350 миллионов рублей.