«Ресницы воткнула»: Волочкова делает макияж сама, а с прической помогает домработница Лола

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала, как самостоятельно собралась на мероприятие. Балерина призналась, что сделала макияж сама себе в машине, а укладку доверила домработнице Лоле, которая варит для нее супы. Видео с разговором артистки публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Знаменитость приехала на очередной светский вечер в элегантном светлом платье с бисером и вышивкой. У нее был макияж с акцентом на блестящую кожу и яркие глаза, а также кудри. При этом Анастасия похвасталась, что собралась очень быстро, а косметику взяла с собой.

«Я сделала себе быстро макияж по дороге, в машине. Приклеила ресницы. Поскольку у меня было небольшое количество времени между репетицией и выездом из дома, Лола успела мне укладку быстренько. Она у меня на все руки мастер. И все – вот так, ресницы воткнула, и я здесь!» – поделилась знаменитость.

Волочкова отметила, что редко пользуется услугами визажиста и стилиста. Все дело не в цене, а во времени. Балерину утомляет это занятие, но она делает исключение ради «ответственных моментов».

«Сегодня ответственный момент, но я подумала, что я сама себе сделаю в лучшем виде», – заявила артистка.

Ранее мы писали о том, что дочь Анастасии Волочковой удивила публику изменившейся внешностью. Она приехала к матери в гости и снялась вместе с ней в домашней обстановке. Многие отметили, что наследница невероятно похожа на мать.