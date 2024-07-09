«Доводит себя»: дочь Анастасии Волочковой удивила публику изменившейся внешностью

В последнее время дочь балерины Анастасии Волочковой, 18-летняя Ариадна, живет с отцом и его новой семьей. Недавно девушка приехала в гости к знаменитой маме. Бывшая прима Большого театра поделилась в личном блоге фото с дочерью, однако пользователей Сети насторожила изменившаяся внешность студентки.

На опубликованном снимке Анастасия Волочкова запечатлена в обнимку с дочерью в своем доме.

«Когда приезжает любимая доченька Ариадна, это всегда позитивно и творчески проведенное время. Улетела на каникулы на недельку», — подписала кадр балерина.

Интернет-пользователи обратили внимание на изменившуюся Ариадну — девушка очень похудела. Некоторые посчитали, что звездная наследница последовала примеру мамы, которая часто сидит на строгих диетах, тем самым изнуряя себя. Было заметно, что студентка будто стала копией артистки, так же зачесав назад волосы.

«Только не иди по стопам мамы!», «Доводит себя по примеру матери», «Ой, как Ари сильно изменилась. Копия Волочковой», «Ничего себе трансформация!», «Раньше она милее выглядела, а сейчас прям вторая Волочкова стала», — пишут в Сети.

Примечательно, что худобу Анастасии Волочковой многие называют нездоровой. Балерина признавалась, что строго ограничивает себя в питании, чтобы поддерживать такую форму.

Напомним, дочь Ариадна родилась в браке Анастасии Волочковой с бизнесменом Игорем Вдовиным, за которого танцовщица вышла замуж в 2007 году. По словам балерины, у них «была самая изысканная свадьба из всех, которые когда-либо существовали». Но, как выяснилось позднее, артистка и предприниматель не были официально расписаны. Пара рассталась больше 15 лет назад.

Ранее мы писали о том, что дочь Анастасии Волочковой переживает, когда балерина критикует своего бывшего мужа.