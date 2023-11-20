«Ресницы мне каждый день красили»: Дмитрий Брекоткин раскрыл секрет перевоплощения в женщину

Юморист, актер Дмитрий Брекоткин уже давно играет женские роли в шоу «Уральские пельмени». Он рассказал, как ему удается перевоплощаться в представительницу прекрасного пола.

Брекоткин признался, что в шоу у него для сцены есть всего одни женские сапоги на все случаи жизни. Причем неважно, какая по сценарию погода — лето или зима. Макияж юмористу также не наносят.

Однако в кино, признался он, все по-другому. Там актера готовили основательно.

«Ресницы мне каждый день красили, причем водостойкой тушью. Ладно красить, ее же потом удалять надо, а она толком не смывается до конца. После съемок едешь домой, и видно, что у тебя подведенные глаза. А это очень компрометирует в районе Уралмаша», — рассказал юморист в интервью изданию «7Дней.ru».

В последний съемочный день актер вздохнул с облегчением потому, что ему больше не надо будет смывать косметику.

Ранее мы писали, что юморист развелся с женой после 22 лет брака. Пара рассталась в 2017 году. Брекоткин тихо ушел от супруги Екатерины и двоих детей. Он объяснял, что из-за гастролей и съемок они отдалились друг от друга. В том же году актер встретил новую любовь.