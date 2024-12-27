«Ресницы и брови меня покинули»: телеведущая Сабина Пантус рассказала об итогах лечения от рака

Телеведущая Сабина Пантус, которая несколько месяцев лечится от рака и перенесла не один курс химиотерапии, рассказала об итогах лечения. Она призналась, что осталась без ресниц и бровей, а самочувствие стало бодрее.

«Ресницы и брови меня покинули. Но я особо не переживаю по этому поводу», - поделилась Пантус в личном блоге.

Также она рассказала, что сдала анализы и «все показатели практически в норме». Сохраняется дефицит некоторых, «но не критично», подчеркнула Сабина.

«Самочувствие стало намного бодрее и физически крепче. Побочка после 3 химии была намного легче, чем в первые 2», - рассказала телеведущая.

На фоне лечения Пантус немного поправилась.

«Немного набрала вес и мышечную массу и, наверное, впервые в жизни радуюсь, что потолстела. По моим ощущениям, активно иду к полному выздоровлению», - поделилась она.

В сентябре модель и певица Анна Калашникова заявила, что у Пантус третья стадия рака. У нее выявили новообразование в правой миндалине.