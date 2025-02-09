«Мне трудно оправдать хамство»: Мария Погребняк обратилась к Прохору Шаляпину после скандального интервью

Мария Погребняк публично обратилась к Прозору Шаляпину после его резких слов в адрес Ирины Дубцовой. В своем Telegram-канале блогер обвинила певца в хамстве и потребовала извиниться перед коллегой.

Недавно Прохор Шаляпин стал гостем YouTube-шоу «Сплетница», в которой раскритиковал Ирину Дубцову, с которой не общается уже много лет. Певец назвал артистку «сбитым летчиком» и заявил, что ее песни уже никто не слушает. Себя же финалист «Фабрики звезд-6» считает «более известным и востребованным».

Сама Ирина Дубцова пока никак не комментировала резкие высказывания коллеги, но за нее решила заступиться Мария Погребняк. Бизнесвумен призналась, что Прохор Шаляпин был ее кумиром, но после случившегося он «упал с пьедестала» в ее глазах. Блогер осудила артиста за его поведение и публично обратилась к нему в соцсети.

«Когда мужчина, да еще и публичная персона, унижает женщину, — это полное падение в глазах тех, кто верил в него. <…> Прохор, слова из Вашей песни: „Счастье в жизни не в разных вещах, а в любви, погруженной друг в друга“ — теперь звучат как горькая ирония. Как верить в искренность этих строк, когда за кулисами Вы сеете не любовь, а обиду?» — высказалась Мария Погребняк.

Знаменитость подчеркнула, что «сила мужчины не в том, чтобы унизить, а в том, чтобы поднять». Мария Погребняк назвала поведение Прохора Шаляпина хамским и призвала его извиниться перед Ириной Дубцовой.

«Ирина — талантливая, сильная женщина, и ее достоинство не повод для Ваших острот. Мне трудно оправдать Ваше хамство, которое прячется за харизмой. P.S. Прохор, может, стоит извиниться? Или Вы уже окончательно „сбили“ себя сами?» — заявила блогер.

Ранее сообщалось о том, что Прохор Шаляпин высказался о Филиппе Киркорове и Николае Баскове. Певец назвал коллег «надоевшими лицами прошлого».