«Решились на неожиданный шаг»: оскандалившегося Киркорова заменили звездой «Слова пацана»

После скандала с «голой» вечеринкой блогера Насти Ивлеевой певца Филиппа Киркорова решили заменить на ТВ звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никитой Кологривым. Молодой актер уже приступил к съемкам фильма «Иван Васильевич меняет все!», который переделывают из-за эпизодов с оскандалившимся исполнителем.

По информации источника издания mk.ru, команда новогоднего проекта во главе с Тиной Канделаки решила переснять сцены с королем, которого изначально сыграл Филипп, чтобы сделать ленту «более острой и провокативной». Когда только появились данные от этом, многие решили, что Киркорова заменит Николай Басков. Но все оказалось не так.

Роль вокалиста досталась Никите Кологривому, известному по многим громким проектам, последний из которых нашумевший сериал «Слово пацана».

«Роль Филиппа теперь исполняет Никита Кологривый, который после выхода „Слово пацана“ стал большой звездой. Там он играл Кощея, а здесь — короля. Тина лично приехала контролировать процесс пересъема. Тем, как играет Никита, осталась довольна», — отметил источник.

К слову, переснимать будут сцены не только с Киркоровым, но и с Анной Asti. Кто заменит ее, пока неизвестно.

Ранее Филипп Киркоров анонсировал «Зимнее SHOW» с Лолитой и Димой Биланом на фоне бойкота.