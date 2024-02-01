Хирург Тимур Хайдаров ликвидировал свою клинику «Русская медицина», об этом стало известно Газете.Ru.

Как сообщили журналисты, Тимур Хайдаров подал заявление о ликвидации юридического лица ООО «Русская медицина» 15 января 2024 года.

Организация располагалась в самом центре Москвы — на улице Большая Молчановка. Как следует из открытых данных, финансовых отчетов организация не сдавала. Компания была зарегистрирована в мае 2022 года.

Напомним, Тимур Хайдаров попал в череду скандалов после публичных жалоб от его звездных клиентов. Так, результатами пластических операций были недовольны певицы Слава и Любовь Успенская. Позже к их претензиям присоединились другие девушки.

После этого Хайдаров заявил, что уладил конфликт со всеми пострадавшими в досудебном порядке.

Ранее мы писали о том, что пластический хирург Тимур Хайдаров спас жизнь пассажирке рейса Дубай — Москва.