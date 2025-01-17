«Решили на этой теме хайпануть»: Итляшев ответил фанатке, обвинившей его в домогательствах

Одна из фанаток певца Ислама Итляшева обвинила его в домогательствах. Девушка утверждала, что артист к ней приставал, а потом якобы избил. Исполнитель назвал ложными эти заявления.

Фанатка певца Ислама Итляшева Алина из Саранска рассказала, что еще полтора года назад, когда ей было 16 лет, она с подругой решила посетить концерт исполнителя. Перед началом выступления, они выложили в соцсетях с отметкой артиста историю — он заметил это и написал девушкам в личные сообщения с просьбой поделиться номером телефона. Попутно Итляшев отсыпал девушкам комплименты.

Уже после концерта охранники музыканта привели девушек к нему в гримерку. Там он решился на следующий этап знакомства и пригласил подруг к себе в отель. В какой-то момент друзья Итляшева и подруга Алины ушли — когда девушка с певцом остались наедине, тот начал к ней приставать. Юная фанатка дала артисту отпор, но он, по ее словам, тогда ударил ее по лицу, закрывал рот рукой и хотел отобрать телефон.

Вторая девочка, как выяснилось, была еще младше подруги и фанатела от Итляшева. Тем не менее, он якобы приставал и к ней. Девушкам удалось сбежать благодаря стуку в дверь.

Певец отреагировал на видео юных фанаток и назвал их «девчонками с бурной фантазией». По его словам, все обвинения ложные. Итляшев пояснил, что девушки ходили пьяные по номерам. Певец захотел культурно их проводить, купил два букета цветов и отправил домой.

«Они теперь решили на этой теме хайпануть», — пояснил исполнитель хита «Она любила розы».

Ранее актер Джастин Бальдони решил судиться с мужем Блейк Лавли, которая обвинила его в домогательствах.