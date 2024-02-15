«Решили мне крылья подрезать»: Волочкова рассказала, что пожар в зале «Известия Hall» организовали недоброжелатели

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что пожар в зале «Известия Hall» могли подстроить недоброжелатели. Там 25 февраля должно было пройти ее шоу «Одержимость», на мероприятие приглашены тысячи людей.

Комментарий Волочковой о пожаре приводит «Вечерняя Москва».

«На самом деле кто-то мог Волочкову подставить… Кому-то, кто лишился работы, наверное, я мешаю со своими прекрасными шоу, поэтому и решили мне крылья подрезать», - высказалась она.

Балерина не знает, что сказать людям, и признается – ей стыдно за случившееся. Волочкова много лет выступала в концертном зале, а теперь не знает, куда идти. В настоящее время для концерта ищут новую площадку.

Ранее Волочкова запустила клич о помощи в связи с пожаром. Она сообщила, что раздала пригласительные и не хочет забирать назад. Балерина выразила надежду, что найдет другое место для проведения мероприятия, она ищет большую сцену. Там должен быть экран.