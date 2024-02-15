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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 февраля 2024, 20:21
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«Решили мне крылья подрезать»: Волочкова рассказала, что пожар в зале «Известия Hall» организовали недоброжелатели

Волочкова запустила сообщение, что пожар в «Известия Hall» могли подстроить.
«Решили мне крылья подрезать»: Волочкова рассказала, что пожар в зале «Известия Hall» организовали недоброжелатели

© Kashaev Pavel/East News

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что пожар в зале «Известия Hall» могли подстроить недоброжелатели. Там 25 февраля должно было пройти ее шоу «Одержимость», на мероприятие приглашены тысячи людей.

Комментарий Волочковой о пожаре приводит «Вечерняя Москва».

«На самом деле кто-то мог Волочкову подставить… Кому-то, кто лишился работы, наверное, я мешаю со своими прекрасными шоу, поэтому и решили мне крылья подрезать», - высказалась она.

Балерина не знает, что сказать людям, и признается – ей стыдно за случившееся. Волочкова много лет выступала в концертном зале, а теперь не знает, куда идти. В настоящее время для концерта ищут новую площадку.

Ранее Волочкова запустила клич о помощи в связи с пожаром. Она сообщила, что раздала пригласительные и не хочет забирать назад. Балерина выразила надежду, что найдет другое место для проведения мероприятия, она ищет большую сцену. Там должен быть экран.

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:Вечерняя Москва
Автор:Лилия Караева
Теги:
Анастасия Волочкова
пожар
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