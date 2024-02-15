«Не имею право подвести зрителей»: Анастасия Волочкова молит о помощи после пожара

Балерина Анастасия Волочкова обратилась за помощью к своим поклонникам после пожара, из-за которого сорвалось ее шоу «Одержимость». Экс-прима Большого театра должна была выйти на сцену зала «Известий холла», но там произошло возгорание. Теперь она не знает, что ей делать.

В личном блоге танцовщица вышла на связь с фанатами и сообщила, что ее выступление не сможет быть проведено, как это было запланировано. При этом отменять его она не хочет, так как уже раздала пригласительные и не может забрать их назад. Волочкова надеется, что ей удастся в кротчайшие сроки найти другую площадку. Однако ей не подойдет любая – нужны большая сцена и экран.

«Я не имею право подвести зрителей, которым подарила пригласительные. И чем помочь концертному залу? Искренне жаль», - поделилась Анастасия.

Напомним, что пожар произошел утром 15 февраля. Его удалось ликвидировать к 10 часам утра. При этом уточнялось, что огонь затронул только три строения внутри двора, а концертный зал остался цел.

Ранее Анастасия Волочкова решила откровенно рассказать о любимом мужчине.